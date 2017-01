Kas jāņem vērā, lietojot kontaktlēcas?

Pateicoties zinātnes atklājumiem un jaunākajām tehnoloģijām, kontaktlēcas mūsdienās kļuvušas par ērtu ikdienas risinājumu redzes traucējumu novēršanai. Atkarībā no lēcu veida un to lietošanas termiņa, tās iespējams valkāt gan dienas laikā, gan, ejot gulēt, kā arī pēc vajadzības pielāgot dažādām ikdienas situācijām, tādējādi nodrošinot nevainojamu redzi un izcilu komfortu 365 dienas gadā. Kontaktlēcas sniedz virkni dažādu priekšrocību un ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti, turklāt ir pilnīgi drošas un nenodara it nekādu kaitējumu tavai redzei un acu veselībai, ja vien ievērosi dažus vienkāršus lēcu kopšanas un lietošanas nosacījumus.





Kas jāielāgo?

*Vienmēr rūpīgi nomazgā rokas pirms pieskaries kontaktlēcām. Uz rokām uzkrājas ievērojams daudzums mikrobu un baktēriju, kas, iekļūstot acīs, var radīt kairinājumu un veicināt infekcijas.

*Ļauj acīm atpūsties. Ja ikdienā lieto dienas režīma kontaktlēcas, atceries, ka pirms došanās pie miera tās nepieciešams izņemt, savukārt, ja esi izvēlējies pagarinātā režīma lēcas, izņem tās no acīm vismaz pāris reizes nedēļā. Lai gan šāda veida kontaktlēcas ir paredzētas ilgstošai izmantošanai, nepārtraukta to lietošana palielina infekciju risku.

* Lēcas jāievieto acīs pirms dekoratīvās kosmētikas uzklāšanas, bet jāizņem pirms tās notīrīšanas. Nelieto skropstu tušu, kam piemīt skropstas pagarinošs efekts – tās sastāvā atrodamas mikrošķiedras, kas rada acīm papildu kairinājumu. Tāpat ieteicams izvairīties no ūdensnoturīgas skropstu tušas lietošanas – šāda veida tuša var atstāt traipus uz mīksto kontaktlēcu virsmas.

*Matu laku ieteicams lietot vēl pirms kontaktlēcu ievietošanas acīs. Ja vēlies izmantot šo skaistumkopšanas produktu pēc tam, kad esi ielicis lēcas, aizver acis, pūšot laku, un turi tās ciet vēl dažas sekundes pēc tam.

*Ja novēro redzes izmaiņas, acu apsārtumu un iekaisumu vai jūti jebkāda cita veida diskomfortu, nekavējoties izņem kontaktlēcas un konsultējies ar savu acu ārstu.

*Vienmēr precīzi ievēro speciālista norādītos lēcu kopšanas un lietošanas nosacījumus, kā arī rūpīgi izpēti kontaktlēcu un to kopšanas līdzekļu lietošanas instrukcijas.

*Izmanto tikai tās kontaktlēcas un kopšanas šķidrumu , ko noteicis tavs acu ārsts.

*Uz lēcas virsmas uzkrājas mikroorganismi, kas var izraisīt nopietnas acu infekcijas. Vienmēr rūpīgi notīri un dezinficē kontaktlēcas atbilstoši ārsta norādēm.

*Seko līdzi ražotāja noteiktajam lēcu lietošanas termiņam un neizmanto kontaktlēcas pēc tam, kad termiņš beidzies.

*Izņemot lēcas no tām paredzētā konteinera, iztīri un izskalo konteineri, ļaujot tam izžūt. Arī lēcu konteinerītī uzkrājas baktērijas, kas, nokļūstot uz lēcas virsmas, var nodarīt kaitējumu tavu acu veselībai. Atceries, ka lēcu konteineri nepieciešams nomainīt pret jaunu reizi mēnesī vai uzsākot lietot jaunas kontaktlēcas.

*Ja valkājot kontaktlēcas, izjūti diskomfortu, pie vainas, iespējams, ir tevis izvēlētais lēcu kopšanas šķidrums. Konsultējies ar savu acu ārstu un, ja nepieciešams, veic vajadzīgās korekcijas.





Ko darīt nedrīkst?

*Nekad nelieto kontaktlēcas vai lēcu kopšanas šķidrumu ilgāk par to derīguma termiņu vai noteikto lietošanas laiku.

*Nekādā gadījumā neizmanto lēcu kopšanas šķidrumu atkārtoti – pēc lēcu izņemšanas no šķidruma izlej tā pārpalikumus un rūpīgi iztīri kontaktlēcu konteineri.

*Lēcas aizliegts skalot parastā ūdenī – no krāna, dzērienu pudelēm vai jebkāda veida ūdenstilpnes. Izņem kontaktlēcas pirms vannas vai burbuļvannas, kā arī, dodoties peldēt. Ūdens ietekme uz lēcām var veicināt virkni dažādu saslimšanu, tai skaitā redzes keratītu – acs radzenes infekciju, kam ir sevišķi sarežģīti pielāgot atbilstošu terapiju.

*Tāpat kontaktlēcu mitrināšanai nedrīkst izmantot siekalas. Tajās atrodamās baktērijas var kaitēt acu veselībai.

*Nepieskaries kontaktlēcām ar netīrām rokām – pirms ievieto lēcas acīs vai izņem no tām rūpīgi nomazgā rokas. Ādu nedrīkst ieziest ar losjonu vai krēmu.

Ja tev ir kādas neskaidrības vai papildu jautājumi par pareizu kontaktlēcu lietošanu, vērsies pēc palīdzības pie sava acu ārsta. Viņš pastāstīs, kas jāņem vērā, kā arī ieteiks individuālus risinājumus, kas piemēroti tieši tev.