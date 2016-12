Aicina uzmanīties svētku uguņošanas laikā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta mediķi atgādina par piesardzību gadumijā, īpaši svētku uguņošanas laikā. Neuzmanīgas rīcības dēļ nopietni var ciest ne tikai pirotehnikas lietotāji, bet arī līdzcilvēki – salūta vērotāji.



NMP dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vītola informē, ka pērn dienesta brigādes sniedza palīdzību septiņiem cietušajiem, to vidū četri bija bērni, kas, neuzmanīgi lietojot pirotehniku, guva nopietnas un smagas traumas. Brūces rokās ar muskuļu, cīpslu bojājumiem un apdegumus guva kāds vīrietis, kuram petarde sprāga rokā. Divi zēni pacēla nesprāgušu pirotehniku, kas pēc brīža sprāga, un guva sejas un plaukstu apdegumus.

Bauskas NMP punkta vecākā ārsta palīdze Ruta Lešinska aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem: «Pārgalvība ir lielākais bieds salūta šāvējiem un vērotājiem. Jāstāv drošā attālumā no raķešu šaušanas vietas. Vecākus aicinu neatstāt bērnus bez uzraudzības. Svarīgi ievērot drošu attālumu no raķešu palaišanas vietas.»

R. Lešinska uzsver, ka ierasti traumas tiek gūtas, pirotehniku palaižot alkohola reibumā, atrodoties pārāk tuvu aizdegtai petardei, palaižot to, turot rokās. Bieži vien netiek ievērota instrukcija. Daži mēģina vēlreiz lietot neizsprāgušu pirotehniku, to labot pirms palaišanas, daļa cilvēku pirotehnikas palaišanu uztic bērniem, nepareizi to novieto, pavērš pret tuvumā stāvošiem cilvēkiem vai ēkām.

Ārsta palīdze atgādina – ja gūti apdegumi, brūce pēc iespējas ātrāk jāatvēsina: «Labākā rīcība pēc apdeguma ir brūci palikt zem tekoša auksta ūdens. Nekādā gadījumā nevajag neko smērēt vai lietot dezinfekcijas līdzekļus. Ja brūce ir lielāka par plaukstu, jāsauc ātrie, ja mazāka – jādodas uz uzņemšanu. Mediķi brūci apstrādās ar speciālām smērēm un gēliem.»

Par drošību svētkos atgādina arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Bauskas daļas komandieris Vadims Kuzmičs: «Salūta laikā aicinu ievērot drošību un raķetes izmantot tikai tā, kā norādījuši ražotāji. Raķetes nedrīkst šaut telpās un no balkoniem, tas jādara ārā, pēc iespējas atklātās vietās.»

Vietējie mediķi stāsta, ka pacientu vidū visvairāk ir tādu, kam pirotehnika sprāgusi rokās, trāpījusi sejā vai kājās. Šādos gadījumos traumas ir smagas – cietušie gūst plēstas brūces un apdegumus, sejas savainojumus ar kaulu lūzumiem, acu bojājumiem un redzes traucējumiem. Gadās arī plaukstu bojājumi ar sadragātiem pirkstiem un traumatiskām pirkstu amputācijām, kājas traumas ar lūzumiem, kam var būt sekas visu turpmāko dzīvi.

«Pērn Bauskā Jaunā gada svinības un salūts aizritēja ļoti mierīgi, bez ievērības cienīgām traumām. Jācer, ka cilvēki arī šogad būs tikpat prātīgi un mediķiem būs mierīga nakts,» tā Ruta Lešinska.

Mediķu padomi drošai pirotehnikas lietošanai:

– pirotehnika jāiegādājas tikai veikalos, kur to atļauts pārdot;

– to nevajag pirkt «no rokas», jo tā var būt nekvalitatīva un nedroša;

– pirotehniku nav vēlams gatavot pašam;

– rūpīgi jāizlasa lietošanas instrukcija;

– ja kādu raķeti neizdodas «iedarbināt», nevajag to laist vēlreiz;

– pirotehniku nekādā gadījumā nedrīkst vērst pret sevi vai apkārtējiem;

– jāraugās, lai pirotehnika nenonāk nepilngadīgo rokās;

– jāstāsta bērniem par to, cik nopietnas sekas var būt, ja netiek ievērota pirotehnikas lietošanas instrukcija un drošības noteikumi.

Dzīvībai kritiskās situācijās neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt, zvanot uz ārkārtas tālruni 113.