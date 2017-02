Apbalvo Bauskas alus meistari

SIA «Bauskas alus» galvenā tehnoloģe Māra Sirmā saņems apbalvojumu «Par mūža ieguldījumu». To viņai pasniegs piektdien, 3. februārī, biedrības «Alus brālība» ikgadējā pasākumā «Latvijas Alus gada balva». Ceremonija šogad notiks Dikļu pilī.



«Esmu nedaudz satraukusies, jo man vislabāk patīk strādāt, nevis apmeklēt šādus svinīgus pasākumus,» sarunā ar «Bauskas Dzīvi» atzīst ilggadējā alus meistare. M. Sirmā dzimusi Gulbenes novada Līgo ciemā. Visu savu darba mūžu viņa veltījusi dzērienu nozarei.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā viņa izglītojās Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Pēc studiju beigšanas speciāliste sāka tehnoloģes darbu spirta rūpnīcā Igaunijā. «Bauskā esmu kopš pirmās alus pudeles, tas ir no 1981. gada,» nosmej tehnoloģe. Viņas darba gaitas te cieši savijušās ar Latvijas alus patriarhu Kārli Zālīti. Visi lieliskie Bauskas alus produkti ir tapuši Māras Sirmās stingrā uzraudzībā.

«Labam alum vajag labas izejvielas: kvalitatīvu ūdeni, miežus un iesalu. It kā nekas sarežģīts. Taču, ja kaut kur nokļūdīsies, alus vairs nebūs tas,» ražošanas noslēpumu atklāj tehnoloģe. Viņa gan piebilst, ka pašai vislabāk garšo tīrs ūdens no akas. Bauskā to droši var dzert arī no krāna.



Māra Sirmā arī pašlaik aktīvi piedalās «Bauskas alus» produktu izstrādē, sniedzot savu pieredzi un darbu. Alus brūvēšanas un bezalkoholisko dzērienu ražošanas noslēpumos viņa dalās ar jaunajiem speciālistiem.

Svinīgajā pasākumā Dikļu pilī līdz ar M. Sirmo balvu par mūža ieguldījumu saņems arī SIA «Piebalgas alus» izpilddirektors Pēteris Micāns.