Bauskas novada pašvaldības kultūras iestāžu amatu algojums vidēji ir augstāks nekā valsts finansētajās kultūras iestādēs, informēja pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka.

Viņa skaidroja, ka pašvaldība kopš 2014.gada regulāri pārskata, izlīdzina un paaugstina darbinieku mēnešalgas, tajā skaitā kultūras - bibliotēku, muzeju un kultūras centru - darbinieku mēnešalgas. 2014. un 2015.gadā īpaša vērība tika pievērsta tieši kultūras darbinieku atalgojumam.

Savukārt ar 2017.gada 1.janvāri visu Bauskas novada pašvaldību iestāžu no pašvaldības finansēto darbinieku mēnešalgas ir paaugstinātas par 6,8%, kas ir pēdējo gadu vidējās darba algas pieauguma apmērs.

Piemēram, Bauskas centrālās bibliotekāru atalgojums ar 2017.gada 1.janvāri ir no 694 eiro mazajās bibliotēkās līdz 935 eiro lielajās bibliotēkās. Kultūras darba organizatoru atalgojums pagasta pārvaldēs ir no 640 eiro līdz 704 eiro, galveno krājumu glabātāju atalgojums muzejos no 928 eiro līdz 959 eiro.

Jau vēstīts, ka Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija aicināja pašvaldības novērtēt savus kultūras darbiniekus, palielinot viņiem darba samaksu.

Tāpat ziņots, ka no 1.janvāra par 6,8% pieaudzis Bauskas novada pašvaldības darbinieku atalgojums, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Gorškova.

Algu līmeni nolemts paaugstināt, pieaugot vidējai darba samaksai valstī, "lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu".