Basketbolisti nodrošina iekļūšanu izslēgšanas spēlēs

Latvijas basketbola 3. līgas čempionātā pēdējo šī gada spēli 22. decembrī aizvadīja «SC «Mēmele»/Bauskas BJSS» basketbolisti. Baušķenieki teicami sevi parādīja divās ceturtdaļās un savās mājās ar 94:66 sagrāva basketbola klubu (BK) «Krāslava».



Bauskas klubs gadu noslēdza pozitīvi – izcīnīta sezonas pārliecinošākā uzvara ar +28 punktiem, kaut arī trešās ceturtdaļas izskaņā bija tikai četru punktu pārsvars.

Mājinieki spēli sāka fantastiski, īpaši viens no komandas līderiem Arnis Simsons. Viņš pretinieka grozā salādēja pirmos trīs no četriem izmestiem trīspunktu metieniem. Viņa piemēram sekoja Ivars Puļķis, Miks Cepure un Elmārs Arcimovičs, no pustālās distances un soda metienu līnijas precīzi meta Toms Vilks un Ivars Zemītis. Pirmās ceturtdaļas vidū «SC «Mēmele»/Bauskas BJSS» treneris Juris Ojāru laukumā sūtīja otro maiņu, arī šie vīri bija nekļūdīgi un punktu pārsvaru palielināja. Pirmajās desmit minūtēs mājinieku pārākums bija iespaidīgs – 34:18.

Spēku samēri izlīdzinājās otrajā ceturtdaļā, ko viesi uzvarēja ar 20:18. Mājinieki skatītāju nervus pakutināja trešajā ceturtdaļā, kad neveicās ar metienu realizāciju. J. Ojāru vairākkārt veica spēlētāju maiņu, arī tas nelīdzēja. Pirms pēdējām desmit minūtēm Bauskas komandai no iespaidīgā 20 punktu pārsvara saglabājās vien +4.

Taču baušķenieki saņēmās un pēdējo ceturtdaļu turpināja līdzīgi kā pirmo, nedodot pretiniekiem iespēju uzvarēt. Mājinieki teicami darbojās aizsardzībā, desmit minūtēs viesiem ļaujot gūt tikai piecus punktus un viesu grozā salādējot 27 punktus. Teicami ceturtās ceturtdaļas ievadā darbojās Bauskas vienības līderis Ivars Zemītis, trāpot divus trīspunktu metienus pēc kārtas. Mača turpinājumā Ivara precizitāti pārņēma Mikus Karlovs, kas spēles pēdējā nogrieznī guva 15 punktus.

Teicamu spēli aizvadīja Bauskas komandas saspēlēs vadītājs Toms Vilks. Viņš izcēlās ar karjerā otro «triple double» jeb trijās statistikas kategorijās sasniegtiem divciparu rādītājiem. Toms guva 12 punktus, izcīnīja 13 atlēcošās bumbas un atdeva 10 rezultatīvas piespēles.

«SC «Mēmele»/Bauskas BJSJS» komandas treneris J. Ojāru pēc spēles pauda prieku par Toma Vilka sasniegumiem un slavēja spēlētājus par spēju atgūties pēc zaudētā pārsvara: «Nepārtraukti veicu spēlētāju rotāciju. Iespējams, lielais pārsvars tika izsēts, jo kādā brīdī nenostrādāja sadarbība, tomēr ir prieks, ka spēles izskaņā komanda saņēmās un cīnījās teicami gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Esmu priecīgs par Tomu Vilku, kas mēneša laikā izpildīja karjeras otro «triple double». Jauki, ka gads noslēdzies ar uzvaru. Esam nodrošinājuši iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Pēdējā spēle regulārajā turnīrā pret Rēzekni būtu jāuzvar, lai iegūtu lielāku bilanci. Uzdevums nebūs viegls, tomēr primārais ir paveikts – esam iekļuvuši izslēgšanas spēlēs.»

«SC «Mēmele»/Bauskas BJSS» komanda ar deviņām uzvarām 13 spēlēs atrodas Latvijas basketbola 3. līgas B grupas līderu vidū.

Pēdējā regulārā čempionāta spēle baušķeniekiem paredzēta nākamā gada 6. janvārī viesos pret SK «Ezerzeme/ Rēzekne».

«SC «Mēmele»/Bauskas BJSS» komandā statistikas rādītājos izcēlās: Mikus Karlovs – 22 punkti (p.), sešas atlecošās bumbas (a. b.,), Ivars Zemītis – 15 p., 8 a. b., Elmārs Arcimovičs – 15 p., 3 a. b., Arnis Simsons – 13 p., 7 a. b., Toms Vilks – 12 p., 13 a. b., 10 rezultatīvas piespēles, Miks Cepure – 11 p., Ivars Puļķis – 6 p.