Bauskā būs apskatāma fotoizstāde «Lepns. Stiprs. Pamanāms.»

Deviņu cilvēku ar invaliditāti veidotā ceļojošā fotoizstāde «Lepns. Stiprs. Pamanāms.» būs skatāma Bauskas kultūras centrā no 5. februāra līdz 5. martam.

Fotoizstādē atspoguļots cilvēku ar invaliditāti viedoklis par to, ko viņiem nozīmē neatkarīga dzīve, akcentējot neatkarīguma no citiem nozīmi ikdienā. Projektā piedalījās cilvēki ar invaliditāti no dažādiem Latvijas novadiem.

«Fotoizstādes mērķi ir parādīt, ka ikvienam ir tiesības uz savu neatkarīgu dzīvi, veicinot sabiedrības izpratni par šo tēmu, kā arī uzrunāt un radīt motivāciju tiem, kas ir pazaudējuši ticību neatkarīgas dzīves iespējamībai. Es ticu, ka šī fotoizstāde ikvienam liks apstāties un pie sevis uzdot jautājumu «Ko man nozīmē neatkarīga dzīve?» – arī tai sabiedrības daļai, kas ikdienas steigā ir aizmirsusi novērtēt savas dzīves vērtības,» pauž izstādes organizators Gatis Caunītis.

Fotogrāfiju autors ir Valters Mednieks, par vizuālo noformējumu ir atbildīgs Kristaps Priede.