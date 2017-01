Laikraksta «Bauskas Dzīve» lasītāji mūsu novados – Iecavā, Rundālē, Vecumniekos un Bauskā – abonementu loterijā laimējuši dažādas noderīgas sadzīves lietas.



Savus saimniekus atradusi elektriskā tējkanna, mikseris, gludeklis, sienas pulksteņi, arī naudas balvas 100 eiro vērtībā. Laikraksta «Bauskas Dzīve» drukātajā versijā 27. janvārī varēs iepazīties ar laimētāju sarakstu. Turpat arī norāde, kā balvas var saņemt avīzes redakcijā. Loterijā piedalījās visi laikraksta abonementi, kuri nenoteiktā secībā tika sarindoti cits aiz cita.

Loterijas norisi vēroja un tajā piedalījās Bauskas novada Gailīšu pagasta iedzīvotāja Antoņina Skorodihina. Viņa, pēc nejaušības principa izvēloties numurus, noteica, kāda balva pie kura laimīgā aizceļos. Redakcijas telpas pāršalca ovācijas, kad noskaidrojās, ka Antoņina rokas blenderi izlozēja savam kaimiņam Mārim. «Tagad Māris man būs parādā,» smejot nosaka Antoņina.

Galveno balvu – portatīvo datoru «Asus» – laimēja Maija More no Iecavas. Galvenās balvas ieguvēja atklāj, ka līdz šim nekad dzīvē neko nebija laimējusi. Viņa gan atzīst, ka datoru neizmanto, bet tagad būs iemesls apgūt datorprasmes. «Ja mazbērni man datoru neatņems, tad noteikti centīšos iepazīt šo tehnoloģijas brīnumu. Līdz šim visu informāciju dzirdu pa radio, izlasu avīzē vai skatos ziņu izlaidumus televīzijā,» atklāj M. More.

Iecavniece laikrakstu «Bauskas Dzīve» lasa, kopš sevi atceras. «Patīk izlasīt visu avīzi no vāka līdz vākam. Vispirms izlasu sludinājumus. Mazbērni sporto, tāpēc noteikti iepazīstos ar sporta jaunumiem. Vēlētos, lai laikraksts vairāk atspoguļo lauksaimniecības nozari. Priecē, ka avīzē bieži parādās intervijas un raksti par parastiem cilvēkiem,» laikraksta saturu analizē M. More.