Biedrības «Jums» projektā vērtē skolēnu mācību uzņēmumus

Bauskas biedrības «Jums» projektā «Start Strong» vērtē skolēnu mācību uzņēmumus (SMU) ar inovatīviem produktiem, portālu informēja biedrības vadītāja Solvita Jirgensone.

Konkursā piedalās SMU no visas Latvijas, tā rīkošanā piedalās organizācija «Junior Achievement Latvija». Žūrijā ir uzņēmēji un nozaru speciālisti. Paralēli līdzīgs konkurss ar projekta sadarbības partneriem norit Lietuvā. Neviens SMU no Bauskas vai Iecavas novada žūrijas vērtējumā nav iekļuvis finālā, atzina S. Jirgensone.

«Mūsu novadu jaunieši piedāvā vairāk praktiskas preces, bet finālā vērtējam 30 jauniešu uzņēmumus, kam ir patiesi inovatīvas, mūsdienīgas, dzīvotspējīgas idejas, arī tehnoloģiju risinājumi ar prototipiem,» skaidro biedrības vadītāja.

Konkursa galvenā balva – vienai komandai no Latvijas un vienai no Lietuvas kopā ar pedagogiem vasaras nogalē būs iespēja doties apmaksātā braucienā uz Sanfrancisko Silikona ieleju. «Konkursa mērķis ir izcelt dzīvotspējīgus produktus, no kuriem nākotnē jaunieši izveidos ko lielāku,» saka projekta vadītāja.

Jau vēstīts, ka «Start Strong» ir «Jums» veidota mācību un konsultāciju programma jauniešiem un uzņēmējiem, kuras mērķis ir attīstīt inovatīvus darbības virzienus un ļaut cilvēkiem pilnveidot personību. Pēc mācību programmas panākumiem Latvijas skolās starptautisku virzību tam piešķīra ASV vēstniecības atbalsts.