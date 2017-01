Ap pussimts brunaviešu pirmdien, 23. janvārī, bija ieradušies uz diskusiju ar pagasta pārvaldes vadītāju. Pēc vairāk kā stundu garās sarunas daudzi atzina, ka tik daudz interesentu uz šādiem pasākumiem pagastmājā sen nav bijis.

To apliecināja arī pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Marčenkova, pavēstot, ka Brunavā deklarēti 1445, bet reāli dzīvo nedaudz vairāk kā tūkstotis cilvēku.



Diskusijai tika pieteiktas trīs tēmas: Mežgaļu skolas pastāvēšana, vietējie un valsts ceļi un darbs pagasta pārvaldē. Pagasta vadītāja uzskaitīja pēdējos gados paveikto. Ir rekonstruēts gājēju tiltiņš pār Mēmeli, kas savieno Brunavu ar Jaunsauli. Iedzīvotājiem ir lūgums to vairāk saudzēt. Ērgļos rekonstruēta ūdenssaimniecība, iedzīvotāji aicināti aktīvāk izmantot kolektīvo attīrīšanas sistēmu, pieslēdzoties tai. Izlietojot ap 60 000 eiro, vairāku gadu garumā veikti remonti Grenctāles kultūras namā. Taču darba ēkas saglabāšanā un uzturēšanā joprojām ir daudz. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, šogad pagastā tiks rekonstruēti pieci pašvaldībai piederošie grants ceļu posmi nepilnu desmit kilometru garumā.

Uzklausot pagasta pārvaldnieci, iedzīvotājiem tomēr bija arī vairāki iebildumi. Šoziem pagasta ceļu attīrīšanu no sniega veic SIA «Viona», kas uzvarēja iepirkumā. Brunaviešus neapmierina paveiktā kvalitāte, sniegotajās dienās traktors darbus uzsācis ļoti vēlu. B. Marčenkova atzina, ka problēmas ar darbu kvalitāti ir bijušas. Viens no iemesliem ir, ka traktorists no cita pagasta nepārzina visus Brunavas ceļus. Sanākušie iebilda, ka citus gadus vietējais traktorists strādājis daudz cītīgāk. B. Marčenkova norādīja, ka šogad konkursā neviens vietējais nav pieteicies, tādēļ bija jāizvēlas tāds darbu veicējs, kāds bija.

Runājot par Mežgaļu pamatskolu, pārvaldes vadītāja apgalvoja, ka skola Mežgaļos paliks. Vecāki iebilda, kādēļ ar pašvaldības autobusu skolēnus no Brunavas pagasta ved ne tikai uz Mežgaļu, bet arī Griķu pamatskolu. Lai bērni paspētu uz mācību sākumu Griķos, autobusam no Bardžūniem jāizbrauc pusstundu ātrāk. Izskanēja norādījums panākt, ka pašvaldībai jānodrošina bērnu nokļūšana tuvākajā pagasta skolā, nevis jāpielāgo autobusa kustība visām vecāku vēlmēm.

