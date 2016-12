Bauskas novada domes sēdē 29. decembrī deputāti vēlreiz lems par Brunavas pagasta Mežgaļu pamatskolu. Ir sagatavots lēmumprojekts par pamatskolas statusa saglabāšanu šai izglītības iestādei.

Novada administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Gorškova informē, ka šo lēmuma projektu iesnieguši deputāti Aivija Kursīte un Aleksandrs Novickis. Viņi iebilst pret 24. novembrī pieņemto domes lēmumu, kas paredz no 2019. gada šo izglītības iestādi pārveidot par sākumskolu. A. Novickis un A. Kursīte akcentē, ka nav saņemta objektīva datu analīze, kā šāds lēmums ietekmēs pašvaldības līdzekļu racionālu un lietderīgu izlietojumu. Viņi izsaka pieņēmumu, ka, izveidojot sākumskolu, izglītības iestāde Brunavas pagastā beigs pastāvēt pāris gadu laikā. Tiek norādīts, ka novembrī pieņemtais lēmums ignorē ilgtspējīgas attīstības, interešu saskaņotības, sadarbības un sabiedrības līdzdalības principus.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks «Bauskas Dzīvei» šo divu deputātu iesniegumu un sagatavoto lēmuma projektu vērtēja atturīgi. Viņš to nodēvēja par pirmsvēlēšanu laika aktivitāti. «Lēmums par Mežgaļu pamatskolas reorganizāciju no 2019. gada tika pieņemts, pirms tam to rūpīgi izvērtējot. Tika izspriesti dažādi varianti, par tiem runāts ar pedagogiem, informēti skolēnu vecāki. Lēmumu par reorganizāciju pieņemam ļoti laicīgi, lai pedagogiem, arī skolēniem tas nebūtu kā negaidīts pārsteigums,» uzsvēra R. Ābelnieks.

«Bauskas Dzīve» atgādina, ka 19. decembrī Mežgaļu pamatskolu apmeklēja domes vadība, deputāti, atbildīgie administrācijas speciālisti. Tikšanās laikā ar pedagogiem un vecākiem tika runāts par iespējamo Griķu un Mežgaļu skolu apvienošanu. Šī ideja pagaidām tālāku virzību nav guvusi. 19. decembra sapulcē Mežgaļos deputāti A. Kursīte un A. Novickis nepiedalījās.