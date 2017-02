Dižtūjas nociršana uzņēmējam var izmaksāt 20 000 eiro

Vecumnieku novada Valles pagastā elektrolīnijas apauguma kopšanas laikā neapdomīgi nozāģētā dižtūja Gulbenes novada Litenes uzņēmumam SIA «Vējakalni A.V.» var izmaksāt pat 20 000 eiro. Tāds varētu būt dabai nodarītais kaitējums, ziņo portāls nra.lv.



Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs informēja, ka Vējakalnu A.V. pārstāvis ir sniedzis savus paskaidrojumus un vainu atzīst.



«Ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, un lieta tiks nosūtīta Valsts policijai, lai izlemtu, vai uzsākams kriminālprocess. Iemesls - zaudējumi par dižkoka nociršanu varētu būt diezgan lieli, » teic A. Širovs.



Zaudējumus par dabai nodarīto kaitējumu sakarā ar dižtūjas nozāģēšanu Vallē aprēķinās Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā Vides pārvaldē. A. Širovs lēš, ka šis nodarītais kaitējums varētu būt aptuveni 20 000 eiro.



Kurš vainīgs, ka dižtūja krūmos Valles pagastā auga, neviena nepamanīta un nenovērtēta? A. Širovs to komentē: «Pašvaldība, kas ir rūpīgs saimnieks, droši vien zinātu, kas atrodas tās saimniecībā. Ar dižkokiem ir tā. Nav dižkoks un pēkšņi ir izaudzis par dižkoku. Šajā gadījumā atbildība tiešām gulstas uz cirtēju, jo viņš ir tas, kas pēdējais dodas dabā un, pirms ķeras pie zāģa un cirvja, viņam tomēr vajag paskatīties, vai ir visas vajadzīgās atļaujas un vai tajā vietā, kur viņš taisās veikt šo te tīrīšanu, tomēr nav kādi dižakmeņi, senkapi vai dižkoki, ko cits neviens tā īsti nav pamanījis. Cirtējs ir tas cilvēks dabā, kam ir pēdējā atbildība. Ir jābūt izglītotam. Protams, ja tās dižtūjas vietā būtu audzis resns ozols, tad pamanītu. Šajā gadījumā tūja, protams, nav tik milzīgs un grandiozs koks kā ozols. Droši vien cirtējs neiedomājās, ka gana resna tūja varētu būt kaut kas vērtīgs. Taču ir Ministru kabineta noteikumi, kas ir pieejami un zināmi. Diemžēl tā ir sanācis.»

Vecumnieku novada domes Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa saka, ka notikušajā nesaskata pašvaldības vainu. No Dabas aizsardzības pārvaldes puses konkrētā dižtūja nav bijusi iezīmēta šādā statusā. «Nekad arī agrāk uz Valles pagasta pārvaldi vai Vecumnieku novada domi nav bijis atsūtīts saraksts ar tādu dižkoku,» viņa bilst un norāda, ka, attīrot elektrolīnijas no krūmiem, akciju sabiedrība Sadales tīkls saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi dižkoku sarakstu. Konkrētās tūjas neesot bijis sarakstā. To, ka nozāģēta nevis parasta tūja, bet dižkoks, atklājuši ne jau vietējie iedzīvotāji, bet sabiedriska organizācija - Latvijas Petroglifu centrs.



I. Radziņa situāciju komentē: «Ļaunprātīgi jau dižkokus neviens nezāģē. Tur ir dažādu apstākļu sakritība. Mēs arī pašvaldībā paši esam bezgala sašutuši, bet īstenībā, lai taisnojas Dabas aizsardzības pārvalde.» Viņa arī norāda, ka dižtūja bija augusi tādā vietā, kur neviens nevarēja iedomāties atrodamies tādu dabas vērtību.



Jau ziņojām, ka Latvijas Petroglifu centrs janvāra sākumā atklāja - Valles pagastā nozāģēta Pētermuižas dižtūja. Izcils dižkoks, kurš apkārtmērā bija sasniedzis 2,76 metrus un bija ierindots kā otrā lielākā tūja Latvijā un, iespējams, Baltijā. Petroglifu centra biedri nozāģēto koku raksturoja kā veselīgu eksemplāru, kuram nav bijis ne trupes, ne arī kādu citu vērā ņemamu bojājumu pazīmju.