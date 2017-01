FOTO: Barikāžu atmiņu ugunskurs liesmo Misā

Vecumnieku novada Misas vidusskolas audzēkņi un skolotāji 20. janvāra pēcpusdienā tikās Māliņkalnā pie ugunskura, kur kopīgi kavējās atmiņās par 1991. gada 20. janvāri.

Šogad atmiņās dalījās skolotāja Iluta Soma un 11. klases skolniece Donna Dumbraite. «Tajā laikā gāju tikai 4. klasē, bet vēl tagad atceros tās baisās izjūtas. Atceros, kā tētis un daudzi Bārbeles ciema iedzīvotāji devās sargāt Latvijas Televīzijas ēku, kā ziņu diktore Velta Puriņa pārtrauca raidījumu, jo televīzija tika ieņemta. Tieši 20. janvāra vakars bija visemocionālākais, jo laikā, kad sākās apšaude Bastejkalnā un pie Iekšlietu ministrijas ēkas, tur atradās Bauskas miliči, to skaitā manas mammas brālis. Vismokošākā bija neziņa par viņu likteni, jo kādu laiku nesaņēmām nekādas ziņas no viņiem,» stāsta Iluta Soma.

Donna Dumbraite atzīst, ka barikāžu laika notikumus iepazinusi no sava tēta Andra Bērziņa un vecātēva Aivara Madlinska stāstījumiem, pārdzīvojumiem. Abi spilgti atceroties tā laika notikumus, vienotības izjūtu, īpašo gaisotni pie ugunskuriem, kopīgi dzerto tēju.



Kamēr uz ugunskura gatavojās zāļu tēja, skolēniem arī bija jāapliecina sava vienotība. Katra klase saņēma karti, kurā bija atzīmēti vairāki kontrolpunkti. Katrā no tiem viņus sagaidīja kāds uzdevums – bija jāmet mērķī sniega pikas, jāceļ sniegavīri jeb skolas aizstāvji, jāmeklē paslēptās mantas, jānes cietušais, jāmet «granātas». Gaidot bērnus un jauniešus atgriežamies no uzdevumu izpildes, arī skolotājas pie ugunskura dalījās savās atmiņās par tā laika notikumiem. Pēc uzdevumu veikšanas katra grupa atgriezās pie ugunskura. Noslēdzošais uzdevums bija kopdziesma. Katra klase kopā ar skolotāju nodziedāja kādu skanīgu dziesmu. Lai arī dažiem bija slapjas kājas, nosalušas rokas, silta tēja un maizītes to ļāva aizmirst. Visiem bija gandarījums par paveikto.