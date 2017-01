Gadumijas naktī Bauska atdzīvojas

Daudz baušķenieku jauno, 2017. gadu šonakt sagaidīja Bauskas Rātslaukumā. Apmeklētāju skaits bija liels – tik ļaužu pilnus trotuārus pat pa dienu reti kad var redzēt.

Rātslaukumā svētkus atklāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Turpinājumā uz ekrāna varēja vērot valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un viņa kundzes Ivetas uzrunu televīzijā.

Starp svinētājiem bija arī tie, kam šī nakts pagājusi darbā, tai skaitā Bauskas novada sabiedriskās kārtības nodaļas darbinieki, kas gan šoreiz darbu uztvēra pozitīvi.

Cilvēki jauno gadu sagaidīja līksmi – gaisā visās malās vizuļoja konfeti lentes, tieši pusnaktī vēra vaļā šampanieti, skanēja laba vēlējumi. Salūtu uzņēma ar atzinību – tas patika. Arī pēc uguņošanas lielākā daļa nesteidza izklīst – Rātslaukumā sastapti daudzi labi paziņas, turpināja skanēt laba vēlējumi, citi gaidīja, kad Kultūras centrā sāksies balle.

Aptaujātie baušķenieki gan vēlēja veiksmīgu jauno gadu, bet runās gan liela optimisma nebija. Aizgājušo gadu lielākoties vērtēja kā ne pārāk veiksmīgu. Savukārt jaunais gads bažas raisa pat ne tik daudz saistībā ar notikumiem mūsu valstī, cik ārvalstīs. «Man vairs drošības nav. Viss atkarīgs no tā, kas Putinam uznāks. Neticu, ka kāds mums nāktu palīgā, ja būtu karš. Mēs esam pārāk maza valsts, lai kāds no lielajiem politiķiem pateiktu patiesību par to, kas ar mums notiks, un lai aizstāvētu,» pauda baušķenieks Artūrs. Tiesa, skumt viņš arī netaisās – kamēr var, ir jāpriecājas par to, ka pašlaik ir miers.

Daļa svinētāju vēlējās fiziskās aktivitātes. Jauno gadu sagaidīja arī Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, kas vēl 31. decembra pēcpusdienā bija piedalījušies pēdējā vieglatlētikas treniņā. Savukārt tūlīt pēc jaunā gada sagaidīšanas aktīvākajiem bija iespēja kāpt uz slidotavas sintētiskā ledus klājuma – slidotavas vadītājs Zintis Alksnis svētku naktī deva iespēju interesentiem izbaudīt slidošanu ārpus ierastā darba laika.

Tad ļaužu gājienu lentes devās uz māju pusi – arī pa ceļam turpināja līt šampanietis, skanēja tosti. Tiesa, jau drīz kļuva skaidrs, ka Bauskas ugunsdzēsējiem jaunais gads nav sācies priecīgi. Ugunsdzēsēju mašīna izbrauca cauri Bauskai ar bākugunīm, skanot sirēnām...