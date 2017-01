Iecavnieks saņem gada jaunā zinātnieka goda nosaukumu

Iecavas novadnieks Sandis Spolītis ieguvis goda nosaukumu «RTU Gada jaunais zinātnieks» 2016. gadā, vēstīts augstskolas interneta vietnē rtu.lv.

Sandis Spolītis ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta docents, šķiedru optikas pārraides sistēmu laboratorijas vadītājs. Augstā zinātniskā līmeņa un tehniskā nodrošinājuma ziņā tā ir vienīgā šāda laboratorija Baltijas valstīs.

Par promocijas darbu «Ātrdarbīgu optisko piekļuves sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums» S. Spolītis 2015. gadā saņēma Vernera fon Sīmensa Izcilības balvu. Jaunais zinātnieks 2015. un 2016. gadā bijis līdzautors septiņpadsmit SCOPUS datubāzē indeksētām publikācijām. S. Spolīša publikāciju Hirša indekss ir 5.

S. Spolītis ir starptautisko zinātnisko konferenču «International Workshop on Fiber Optics in Access Networks – FOAN» un «Advances in Wireless and Optical Communications – RTUWO» tehniskās programmas komiteju loceklis. Jaunais zinātnieks līdzdarbojies piecu starptautisku zinātnisko projektu īstenošanā. Viņš ir trīs Latvijas patentu līdzautors.

Intervijā «Bauskas Dzīvei» pirms pāris gadiem pēc zinātniskās prakses ārzemēs S. Spolītis stāstīja, ka fizika, informātika un elektroniskās iekārtas viņu ieinteresēja 11. un 12. klasē, mācoties pie skolotāja Celmiņa. Sanda citāts no laikrakstā 2014. gada maijā publicētās intervijas: «Man patika, kā viņš pasniedza, bija eksperimenti. Atzīmes man bija labas, kaut arī nebiju teicamnieks. Iestājos telekomunikācijās, kur bija daudz budžeta vietu. Sākumā bija grūti ar matemātiku, pirmo reizi nevarēju nokārtot. Nebija viegli, bet saņēmos un mācījos. Maģistros apguvu šķiedru optiku, ko nepasniedz bakalaura programmā, jo tas ir sarežģīti. Jāapgūst daudz par elektriskajām ķēdēm, fiziku, elektroniku, lai saprastu optiku. Sapratu, ka tas mani patiešām ļoti interesē. Maģistrantūras otrajā kursā institūta direktors piedāvāja teicamniekiem iestāties doktorantūrā. Iestājāmies divatā ar kolēģi, katrs izvēlējāmies savu virzienu un strādājam.»

Goda nosaukumu «RTU Gada jaunais zinātnieks» piešķir kopš 2006. gada, lai novērtētu RTU pētnieku rezultātus un iesaistītu jauniešus zinātnē. S. Spolītis 2006. gadā absolvēja Iecavas vidusskolu.