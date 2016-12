Mūsā un Mēmelē ķeras raudas un vimbas

Pēdējos gados par laikapstākļiem decembra beigās brīnās vien retais – sniega kupenu un aizsalušu upju vietā daba mums piespēlē rudenīgus laikapstākļus. Tiesa, te var līksmot makšķernieki, kuriem ir iespēja upes krastos izvilināt vimbas un līdakas.



Nedēļas laikā upju ūdens līmenis ir krities ļoti strauji, ūdenim no krastiem atkāpjoties vairākus metrus. Decembrim neraksturīgie laikapstākļi nu kļuvuši par normu, tomēr zvīņaines ir nesaprašanā. Skaidrs ir viens – upju iemītnieki ir aktīvi un barojas ziemai.

Mūsā un Mēmelē raudas ķeras uz nebēdu. To apliecina makšķernieks Jānis Kārkliņš no Bauskas. Viņš stāsta, ka zivis pašlaik ir ļoti aktīvas, tās barojas, bet ir brīži, kad upes krastā nostāvētas vairākas stundas bez nevienas copes. «Labāk ķeras no rīta, tikko kā saule aususi. Pats dabūju vairākas raudas, tik lielas, ka var likt uz pannas un cept. Zivju ir daudz,» stāsta makšķernieks. Protams, vairums copmaņu tīko pēc vimbām vai uz «dzīvā» cer noķer kādu līdaku.

«Vienu vimbu dabūju. Cits makšķernieks noķēra vairākas, bet, kad palūdzu parādīt, aizlaidās. Varbūt bija sagrābies par daudz un nobijās,» spriež Jānis. «Bauskas Dzīve» Jāni Mēmeles krastā satapa 20. decembrī iepretim Bauskas ceļa daļai. Todien viņam izdevās noķert arī 800 gramus smagu sapalu.

Tajā pašā dienā «Bauskas Dzīve» Mūsas krastā, lejā pie stadiona, satika Pēteri Šimu. Vīram todien galīgi neķērās. «Pilnīgs tukšums,» pikti noteica Pēteris. Labāk veicies dienu iepriekš. «Pirmdien makšķerēju Mūsā – pirms gājēju tiltiņa. Tur ķērās daudz raudiņu, arī vimbu dabūju. Veicas kā kuru dienu. Tagad zivis apjukušas, nezina, kad baroties un kā uzvesties, tāpēc notrāpīt uz baru ir grūti,» spriež makšķernieks.

Viņa kompanjons Lazars gan optimismu nezaudēja. «Pagaidām tukšums, bet vimbām ir jābūt. Upe ir laba, kaut ūdens līmenis ļoti krities. Tagad zivis var slēpties nopļautajos meldros, ir daudz barības vielu, tikai šķiet, ka zivtiņas ir nedaudz apjukušas – decembra beigas, bet nav ledus,» spriež Lazars.