Pēc slimošanas skolēni sāk atgriezties klasēs

Teju visās mūsu novadu skolās gripas vai saaukstēšanās dēļ ir ievērojami mazāks skolēnu skaits. Arī pedagogi slimo. Kāda situācija patlaban ir novadu mācību iestādēs, centās noskaidrot «Bauskas Dzīve». Apzinot visu novadu mācību iestādes, var secināt, ka visbiežāk slimo sākumskolas un mazāko pamatskolas klašu bērni. Šogad atsevišķās skolās izteikti pieaudzis sasirgušo pedagogu skaits, bet, kā allaž, veselīgākie ir vidusskolēni.

Bauskas novada Mežotnes pamatskolas direktore Daina Lapkovska portālam pastāstīja, ka bērni slimo katru gadu un pašreizējā situācija, kad mazākajās klasēs un bērnudārzā trūkst vairāku audzēkņu, nav nekas jauns. Šogad braši turas skolas pedagogi. «Bērni slimot sāka ap 24. – 26. janvāri. Tad vienlaikus vairākās klasēs daudzi skolēni neieradās mācību iestādē. Patlaban pirmie saslimušie sāk atgriezties mācību iestādē. Lielākoties bērniem konstatēta saaukstēšanās, klepus un iesnas, nevis gripa,» stāsta D. Lapkovska.

Mežotnes pamatskolā mācās 111 bērnu, no tiem 74 pamatskolā, bet 37 ir pirmsskolas vecuma. Augstākajā krīzes punktā skolu neapmeklēja vienlaikus ap 20 skolēniem, lielākoties pirmsskolas vecuma. Skolas medmāsiņa, bērnudārza audzinātāja un auklīte padomājušas, lai informatīvā veidā vecākiem atgādinātu par gripu, tās simptomiem un ieteiktu tautas metodes, ar kurām cīnīties pret slimībām.

«Brokastīs pirmsskolas vecuma bērni ēd ķiplokmaizītes, vairāk nekā ikdienā dzeram tējas. Uz galdiņa stāv bukleti un informācija par gripu un saaukstēšanos. Vecākiem iesakām dažādas metodes, kuras izmantot atveseļošanās procesā. Bērnus regulāri pārbauda skolas medmāsiņa, katru dienu stāstām par higiēnu. Ja konstatēti saslimšanas simptomi, skolas vadība nekavējoties informē vecākus, kuri ir ļoti atsaucīgi,» laikrakstam stāsta Mežotnes pamatskolas sākumskolas auklīte Sandra Haritone.

Mācību iestādes direktore sacīja, ka arī skolas telpas tiek regulāri vēdinātas, apkopējas darbā izmanto cilvēkiem draudzīgus, bet baciļiem nelabvēlīgus dezinfekcijas līdzekļus.

Pilsrundāles vidusskolas direktore Anda Liškuska informē, ka Pilsrundāles vidusskolā un tās struktūrvienībās Bērstelē un Svitenē, Mūzikas un mākslas skolā kopumā mācās 335 skolēni, no tiem uz 2. februāri slimi bija 79. «Ir bijuši gadi, kad skolā nav vairāk nekā simt audzēkņu. Izteikts bērnu trūkums bija pirmajā klasē, kur no 25 skolēniem uz skolu atnāca pieci. Esam nolēmuši nākamnedēļ pirmklasniekus atbrīvot no mācībām, mazinot jaunu saslimšanas gadījumu risku,» informē skolas direktore.

Bauskas novada Brunavas pagasta Mežgaļu pamatskolas solus atkal piepilda bērni. Pamatskolas direktore Solvita Putele informē, ka mācību iestādē aktīva slimošana sākās pirms divām nedēļām, bet tagad klases tikpat kā pilnas. «Ceturtajā klasē no astoņiem audzēkņiem skolā bija tikai divi. Stundu darbu tas neietekmē, un viss mācību process norit ierastā veidā,» tā direktore. Viņasprāt, šogad sasirgšanas «bums» sācies ātrāk nekā citus gadus. «Manuprāt, ierasti masveidā skolēni slimoja februāra vidū, tuvojoties Valentīndienai. Pedagogi turas braši, visi veseli un gatavi darbam,» tā Solvita Putele.