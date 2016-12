Plāno remontēt Bauskas muzeja izstāžu zāli

Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Bauskas muzeju un starptautiskiem partneriem plāno īstenot 154 740 eiro vērtu projektu, kas paredz arī muzeja izstāžu zāles remontu un starptautiskas tautas mākslas tekstilizstrādājumu simbolu datu bāzes izveidošanu, lēmusi novada dome.

Pašvaldība piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā, startējot ar projektu "Kopīgais un atšķirīgais Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas tradicionālajā tekstila simbolikā: saglabāšana, popularizēšana, izplatīšana, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas". Projekta vadošais partneris ir Kauņas Tehniskā universitāte, Bauskas novada pašvaldība projektu plāno īstenot partnerībā ar Eiropas asociāciju "World at Our Home", Rēzeknes pašvaldību un Vitebskas Valsts tehnoloģisko universitāti.

Īstenojot ideju, paredzēts veidot tautas mākslas tekstilizstrādājumu simbolu datu bāzi Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā ar zīmējumiem, fotogrāfijām un aprakstiem, publicēt grāmatu ar krāsainiem zīmējumiem, fotogrāfijām, izmantojot projektā sagatavoto datu bāzi. Paredzēti arī starptautiski semināri un meistarklases.

Bauskas muzejs līdz ar citām aktivitātēm plāno arī izstāžu zāles remontu, portatīvā datora, projektora, apskaņošanas tehnikas, tvaika gludekļa iegādi, apmācību programmas sagatavošanu aušanai un adīšanai.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 154 740 eiro, Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 139 266 eiro, valsts līdzfinansējums paredz 5% no attiecināmajām izmaksām jeb 7737 eiro. Arī Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 5% no attiecināmajām izmaksām jeb 7737 eiro.

Projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējums un līdzfinansējums tiks nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības 2018.gada un 2019.gada budžeta līdzekļiem.