Projām dodas «Erasmus+» brīvprātīgo apmaiņas programmas jaunieši

Pēc gada ilgas uzturēšanās no Bauskas projām dodas brīvprātīgie Reno Garza un Stefānija Šmite. Viņi atgriezīsies savās mītnes zemēs Francijā un Nīderlandē.

Bauskas jauniešu centrā (BJC) piektdien, 27. janvārī, notika svinīga atvadīšanās no jauniešiem, kas Latvijā bija ieradušies «Erasmus+» brīvprātīgo apmaiņas programmā. «Mūsu jauniešiem bija iespēja vadīt laiku interesantās sarunās, lietderīgās nodarbībās, piedalīties neformālās diskusijās ar brīnišķīgajiem Reno un Stefāniju,» tā par brīvprātīgajiem teic BJC direktore Benita Svareniece.

Saulaines profesionālās vidusskolas 2. kursa students Emanuels Orests Gausiņš ir priecīgs par iespēju kopā ar Reno mācīties franču valodu. Roberts Daģis mācās Bauskas sākumskolas 3.d klasē, taču ar ārzemju jauniešiem brīvi sazinās angļu valodā: «Man ļoti patīk sarunāties ar Stefāniju, viņa ir ļoti sirsnīga. Reno ir man labs draugs, tādēļ žēl, ka būs jāšķiras.»

Lietderīgi un saturīgi laiku Latvijā pavadījuši arī ārzemju jaunieši. Reno centies iesaistīties visdažādākajās mūsu tradīcijās, sākot no iejušanās Ziemassvētku vecīša ādā līdz pat vasaras saulgriežu brīnuma meklēšanai Jāņu naktī. Viens no Stefānijas lielākajiem brīnumiem Latvijā bija piedalīšanās gurķu marinēšanā. «Pilsētā, kurā es dzīvoju, tādu mazdārziņu kā jums nevienam nav. Es tiešām nezināju, ka gurķus var audzēt tādās dobēs, salasīt, nomazgāt un mājas apstākļos pagatavot no tiem brīnišķīgus konservus,» tāda ir Nīderlandes jaunietes atziņa.