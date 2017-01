Publicē jauno šautriņu metēju reitingu

Pēc Latvijas čempionāta šautriņu mešanā Latvijas Dārta Organizācija publicējusi 2017. gada Latvijas šautriņu metēju reitingu. Pirmajā desmitniekā ir virkne mūsu novadu sportistu.

Tā kā 2017. gadā no lielajām sacīkstēm aizvadīts tikai Latvijas čempionāts, kas notika 13. – 15. janvārī Jēkabpilī, tad pēc čempionāta rezultātiem arī noteiktas vietas reitingā. Jauniešu konkurencē kārtējā pārliecinošā uzvara bija Rihardam Slišānam no Vecumniekiem, kas viņam ļauj būt arī jauniešu reitinga līderim.

Vīru konkurencē visaugstāk reitingā ir Ingus Trušinskis no Vecumnieku dārta kluba (VDK) – viņam ceturtā vieta. Piektais reitingā ir R. Slišāns. Nākamajās divās pozīcijās Bauskas dārta kluba (BDK) pārstāvji – rīdzinieks Aivis Konstantinovičs, kurš šogad pārstāv Bauskas klubu, un Raimonds Jankūns. Baušķenieks un biedrības «Latvijas Dārta organizācija» prezidents Oskars Kovaļevskis pagaidām 14. vietā.

Dāmām mūsu novadu līdere atkal ir Areta Kovaļevska no BDK – viņa piektajā vietā Latvijas reitingā. Septītā – Olita Simaško no VDK. Divas BDK pārstāves – Ilva Kalniņa un Olga Kaņepa – devītajā un desmitajā pozīcijā.

Saistībā ar Latvijas čempionātu jāatzīmē viens interesants panākums – O. Kaņepa ar Madaru Razmu uzvarēja pielozēto pāru cīņās. O. Kaņepai pašlaik tas ir augstākais sasniegums šautriņu mešanas sacīkstēs.