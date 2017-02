Sabiedriskajā apspriešanā par azartspēļu zālēm Bauskā apkopos 510 iedzīvotāju anketas

Sabiedriskajā apspriešanā par azartspēļu organizēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā tiks izvērtētas 510 no iedzīvotājiem saņemtās derīgas anketas, aģentūru LETA informēja novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Gorškova.

Kopumā pašvaldība saņēmusi 617 anketas, taču derīgas bija 510. Pārējās atzītas par nederīgām dažādu iemeslu dēļ: 11 anketas aizpildījuši nepilngadīgie, 48 anketās nav norādīti personas dati, 48 anketās nav norādītas adreses. Viedokļus plānots apkopot nākamnedēļ.

Anketas bija pieejamas Bauskas novada administrācijā, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, pašvaldības kapitālsabiedrībās, arī citās pašvaldības iestādēs, piemēram, Kultūras centrā. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji anketas saņēma arī savās pastkastītēs kopā ar ikmēneša komunālajiem rēķiniem, ko izplatīja SIA "Vides serviss" un SIA "Īslīces ūdens". Kopā ar rēķiniem izplatītas ap 3000 anketu, skaidroja Gorškova.

Jau vēstīts, ka sabiedriskā apspriede notika no novembra līdz janvārim. Domes deputāti lēmuši organizēt Bauskas novada iedzīvotāju aptauju par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietām Bauskas novada teritorijā, tostarp izvirzot jautājumus par azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, kā arī Salātu ielā 29.

Tāpat Bauskas novada domes administrācijai līdz 29.februārim jāiegūst informācija no tiesībsargājošām iestādēm par sabiedriskās kārtības un citiem pārkāpumiem, kurus izraisījušas no azartspēlēm atkarīgas personas, statistiskā informācija par Bauskas novada teritorijā dzīvojošām un deklarētām personām, kas nonākušas veselības aprūpes iestāžu redzeslokā saistībā ar atkarību no azartspēlēm. Pašvaldības speciālistiem būs jāveic arī analīze, vai spēļu zāļu, totalizatoru atrašanās vieta pašlaik un turpmāk nerada būtisku novada iedzīvotāju interešu aizskārumu, ņemot vērā novada teritorijas attīstību kopš atļaujas izsniegšanas laika, vietējos apstākļus, sabiedrības aktivitātes pieaugumu attiecīgajā vietā.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un iegūto informāciju, paredzēts izstrādāt priekšlikumus turpmākai azartspēļu, izložu, sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas organizēšanas vietu noteikšanai un regulēšanai Bauskas novada teritorijā.