SIA «Aips» trijos maršrutos samazina biļešu cenas

SIA «Aips» trijos pasažieru autobusu maršrutos ar 1. janvāri atsevišķos ceļa posmos būs lētākas biļetes. To kā pozitīvu vēsti pasniedz valsts SIA «Autotransporta direkcija» (ATD).

ATD komunikācijas speciāliste Zane Plone informē, ka «Aips» apkalpotajos garajos maršrutos Bauska–Bārbele–Skaistkalne–Vārpa–Bauska, Bauska–Vecumnieki–Bārbele–Bauska un Bauska–Bardžūni–Paņemūne–Bauska samazināsies biļetes cena, braucot attālumu, kas garāks par 60 kilometriem. Biļetes cenas samazinājums būs līdz 30 centiem. Šādas pārmaiņas veiktas, lai reģionālajos maršrutos vienādotu tarifus.

Tomēr no Rīgas sūtītā vēsts braucējiem realitātē nekādu labumu nedos. Bauskas autoostas pārstāvis Jānis Kļaviņš skaidro, ka visi trīs maršruti, kuriem noteikts braukšanas maksas samazinājums, ir tā dēvētie apļa reisi. Autobuss atbrauc no Bauskas un galapunktā nevis griežas atpakaļ pa to pašu ceļu, bet met nelielu loku. Tādējādi 60 kilometru ir jau atpakaļceļā. Ir daži pasažieri, galvenokārt invalīdi vai personas, kas viņus pavada, kas brauc visu šo loku tikai tādēļ, ka viņiem par biļeti nav jāmaksā.