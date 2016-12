Bauskā otro mēnesi darbojas sintētiskā ledus slidotava. Rātslaukumā ir vairāk apmeklētāju, pieaugusi vietas atpazīstamība, bet ekonomiskajā jomā vecpilsētas teritorija nav mainījusies.

Viens no iemesliem, kāpēc Bauskas novada dome par 43 076 eiro uzticēja SIA «Sinleko BA» būvēt slidotavu, bija cerība, ka reizē ar iedzīvotāju rosību Rātslaukumā pieaugs uzņēmējdarbības aktivitāte. Pagaidām tas nav piepildījies.

Slidotavas vadītājs Zintis Alksnis stāsta, ka ledus laukums veidots bērnu un pieaugušo izklaidei: «Ir daudz tādu apmeklētāju, lielākoties mazi bērni, kas pirmo reizi stāv uz slidām. Atnāk, izmēģina un nāk atkal. Sākumā bijām patīkami pārsteigti par apmeklētāju interesi. Daudzi vēlējās apskatīties, kas te notiek. Tagad palikuši tie, kam patīk slidot un kas vēlas sportiski pavadīt brīvo laiku. Daži slido gandrīz katru dienu.»



Tikmēr apkārtējiem uzņēmējiem jūtama ieguvuma no slidotavas nav. Andis Kaspars no kafejnīcas «Taverna» atzīst, ka aktivitāte ziemā ir gana laba, bet tas pārsvarā balstoties uz rīdziniekiem, kuri nedēļas nogalēs dodas braucienos ārpus pilsētas un apstājas paēst kafejnīcā.



A. Kaspars tomēr cer piesaistīt slidotavas apmeklētājus ar jaunu ēdienkarti, piedāvājot pankūkas. Slidotavas apmeklētāji parasti nav gatavi ilgi gaidīt maltīti. Dažādas pankūkas, kuras var ātri pagatavot, varētu piesaistīt jauniešu vecākus. Šis piedāvājums plānots jaunajā gadā.

Bauskas vecpilsētā noslēdzies kārtējais ekonomiskais cikls – aizvērti vairāki uzņēmumi. Baznīcas un Rūpniecības ielas krustojumā slēgts mēbeļu veikals, Kalna un Plūdoņa ielas krustojumā vairs nedarbojas sporta preču veikals. Pagājušajā nedēļā aizvērta arī kafejnīca «Čuguna roze», kur 21. decembrī notika pēdējais pasākums.

«Šis bizness nav viegls. Pēdējais piliens bija blūza dueta Ismo Haavisto no Somijas un Andres Roots no Igaunijas uzstāšanās. Bija reklāma, taču no Bauskas atnāca pieci cilvēki,» stāsta M. Ruža. Viņa secinājums – šādu kafejnīcu baušķeniekiem nevajag.

Darbības sākumā pirms četrarpus gadiem kafejnīcas piedāvājums šķita ļoti daudzsološs. Piektdienās un sestdienās bija mūzikas vakari. Telpa bija apmeklētāju piepildīta, vietas bija jāpiesaka iepriekš. Tomēr pēdējā gadā klientu bija maz. Ar trīs vasaras mēnešu ieņēmumiem nav iespējams aizvadīt gadu. «Maksātspēja kļuvusi mazāka, mainās arī caurbraucēju plūsma,» atzīst «Čuguna rozes» īpašnieks. Esot domāts par dažādiem veidiem, kā darboties, bet vecpilsētas teritorija nerada cerības, ka cilvēki apmeklēs tirdziņus un izmantos āra piedāvājumus.

Kafejnīca slēgta, tomēr M. Ruža nedomā pārtraukt darboties. «Tas bija feins, interesants laiks. Ir arī citi projekti un idejas, kur var nopelnīt,» teic uzņēmējs.

