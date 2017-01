Skolas ielā Iecavā būvēs ietvi un lietusūdens noteci

Iecavā pagājušajā nedēļā sākta ilgi gaidītā Skolas ielas rekonstrukcija, izvietojot ceļa zīmes un nofrēzējot veco asfaltu vairākos posmos. Remonta būvuzņēmēja ir SIA «Binders», kas darbu varēja sākt pēc vairākkārt rīkota un pārsūdzēta iepirkuma. Pārbūves līgumcena ir 1 217 777,77 eiro.

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, Skolas ielā vienā pusē būvēs ietvi, lai skolēniem ceļš uz mācībām būtu drošāks. Darbu zonā zem ielas ir gāzesvads, elektrības un telekomunikāciju infrastruktūra, tāpēc darbi jāsaskaņo ar tīklu turētājiem. Sākumā remontējamie posmi – no Edvarta Virzas līdz Rīgas ielai un Dzirnavu ielas posmā no Edvarta Virzas līdz Skolas ielai. Te atjaunos divvirzienu brauktuvi, ierīkos ūdensvadu, kanalizāciju un sistēmu lietusūdens novadīšanai no brauktuves, kā arī demontēs veco siltumtrasi un modernizēs ielas apgaismojumu. Satiksmes organizācijas shēma remonta laikā apskatāma vietnē iecava.lv.

Skolas ielas iemītniece Aija Štrausa «Bauskas Dzīvei» stāsta, ka asfalta virskārta nofrēzēta arī Dzirnavu ielā, kuras posmu arī iecerēts sakārtot šajā projektā. «Kājām tur var iziet, ar auto remonta laikā, kad sāks aktīvāk rakt, vairs nevarēs tik brīvi braukāt. Pagaidām remonts netraucē, tikai jārēķinās, ka būs dubļi, iespējams, kādu brīdi būs ierobežota piekļuve īpašumiem. Taču tas viss jāpārdzīvo, un tās ir paciešamas neērtības, jo remonts ir ilgi gaidīts, iela bija ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc ceram uz uzlabojumiem.»

Internātpamatskolai laikā, kamēr pa Skolas ielu braukt nevarēs, skolēnus ar autobusu un produktus virtuvei pievedīs pa Raiņa ielu no Zemgales ielas puses. Vidusskolas skolēni pārvietojas pa Baldones ielu vai Zemgales un Lauku ielu.