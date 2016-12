Svētkus aizvada Rātsnamā

Bauskas novada sociālā dienesta Ziemassvētku eglītes pasākums notika 21. decembrī Bauskas Rātsnama telpās. Uz svētkiem ieradās apmēram 70 cilvēku.

Uz svētku pasākumu bija aicinātas biedrības «Ābulis» māmiņas ar bērniem, sieviešu invalīdu biedrības «Aspazija» pārstāves un citas personas, kas iesaistītas sociālā dienesta aktivitātēs. Sanākušos izklaidēja Bauskas mūzikas skolas audzēkņi un Bauskas kultūras centra bērnu ansambļi. Ziemassvētku vecītis (Aigars Urtāns) pierunāja visus gan padejot, gan padziedāt, veda rotaļās, tika minētas mīklas, izraisot lielu sajūsmu pasākuma dalībnieku vidū. Pasākumu vadīja sociālā dienesta darbinieces Daiga Supe un Inese Kalniņa.



Jauniešu un bērnu ar īpašām vajadzībām māmiņas pateicās sociālā dienesta sociālajai darbiniecei darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Daigai Supei, biedrības «Ābulis» vadītājai Ingai Ūbelei un psiholoģei Ingai Grīnbergai par to, ka viņas ar savām aktivitātēm izrauj ģimenes no ikdienas rutīnas, liek piedzīvot kaut ko jaunu un interesantu.

«Šogad esam braukuši daudz un tālu. Īstenojām arī projektu par 900 eiro. Tādējādi šī gada laikā esam bijuši pavārklasē Rundāles pils restorānā «Ozollāde», sveču darbnīcas meistarklasē, žurnāla «Ievas Virtuve» galvenā redaktore stāstīja par veselīgu pārtiku, piedalījāmies jāšanas nodarbībās, izbaudījām krāsu terapiju. Braucām uz Vidzemi, bijām baseinā – ļoti daudz ir paveikts. Piedalījāmies arīdzan pasākumā «Lido», apmeklējām Latvijas Nacionālo bibliotēku. Jāpateicas Bauskas novada domei un uzņēmējiem, kas mūs atbalstīja, – vieni paši mēs to nepaveiktu,» stāsta I. Ūbele.

Arī vecāki sacīja paldies nodarbību vadītājiem un pedagogiem, kas aizvadītajā gadā darbojušies ar atvasēm, – Indrai Adienei, Zanei Kukai, Dailei Leimanei un Marinai Žurkevičai. «Esmu priecīga, ka atnāca tik daudz cilvēku un ka viņiem tas bija patīkams pasākums,» noslēgumā atzina D. Supe.

Bauskas novada sociālā dienesta aktivitātes ar to šogad nebeidzas – 28. decembrī ir paredzēts atvērt izbūvēto higiēnas centru pie sociālā dienesta ēkas Rūpniecības ielā. Uz to ielūgti arī daudzi no svētku sarīkojuma dalībniekiem.