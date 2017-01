Inese Tarvida

Skaidrībai- Mēs labprāt pārstāvētu Latviju, kā to darījām līdz šim, taču Latvijas taekvondo federācija atteicās atjaunot licences, ar kurām varētu pārstāvēt Latviju starptautiskās augstākā līmeņa sacensībās. Tikmēr Vācija ar lielu prieku mums tās izsniedza.

Šobrīd pārstāvam Vācijas taekwondo klubu BSV Friedrichshafen.

Ļoti žēl, ka Latvijas taekvondo federācija netikai neatbalsta, bet arī rada šķēršļus mūsu startēšanai sacensībās.

Un tomēr, esam Bauskas un Latvijas patriotes un ceram Eiropas un Pasaules čempionātos pārstāvēt Latviju. Tas, diemžēl, nav atkarīgs no mums, bet gan no Latvijas sporta funkcionāriem.

pirms 6 stundām, 2017.01.24 19:27