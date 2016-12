Vecumniekos rīko Ziemassvētku tirdziņu

Apmēram 20 tirgotāju 24. decembrī bija ieradušies Vecumniekos uz tirdziņu, lai pirms svētkiem priecētu novada iedzīvotājus un piedāvātu iegādāties dāvanas tiem, kas vēl to nebija paspējuši paveikt.

Veiksmīgs rīts bija medus un vaska sveču tirgotājiem – viņu piedāvājums īpaši interesēja dāvanu meklētājus. Veicās arī tiem, kas bija atveduši kaut ko garšīgu svētku galdam.

Ļaudis centīgi pirka ābolus, bumbierus un citus lauku labumus. «Mēs tepat no Vecumniekiem, no piemājas saimniecības «Foreles». Parasti tirgojamies no rudens līdz pavasarim. Cilvēki nāk un pērk, šodien arī iet ļoti labi,» atzīst tirgotāja Modrīte Rūtenberga. Viņa šoreiz piedāvāja «Belarusskaja pozņaja» šķirnes bumbierus un «Lobo» un «Auksis» šķirnes ābolus. Esot gana garšīgi, sulīgi un tāpēc pieprasīti.

Kamēr vieni tirgojās un citi pirka, klāt bija arī Ziemsvētku vecītis ar rūķi un čigānieti. Šis trio ieviesa jautrības un svētku dzirksti pelēkajā pirmssvētku dienā. Ziemsvētku vecis – Eduards Ūdris – kopā ar rūķi – Vitu Vēveri – bija gana dāsni – par dzejoļa norunāšanu vai danci ikvienam tika pa kādai mazai dāvanai vai našķim. Čigāniete – Mārīte Vītola – piedāvāja izzīlēt, kas sagaida svētku vakarā. Zīlējums gan vairāk liecināja, ka čigānietei šoreiz prātā gultas prieki vien.

Dažiem tirgotājiem tik labi negāja, bet tāpēc jau degunus nenokāra. Regīna Bidzāne no Vecumniekiem katru sestdienu tirgo pašas lasītas tējas. Kam kura tēja domāta – tās zināšanas esot mantotas paaudžu paaudzēs. To zinājusi vecmamma, mamma un tagad arī meita to zinot. «Tādas esam – visas žurkas gadā dzimušas,» smaida tēju zinātāja. Viņa piedāvā tējas dažādiem gadījumiem – pret saaukstēšanos, sirdij, nerviem, var arī palīdzēt kauliem. Tējas visdažādākās, bet atsaucība šoreiz nebija pārāk liela – ienākumi mazi. Tomēr R. Bidzāne turpinās tirgoties – tējas vākt viņai patīk.

Šovakar, 25. decembrī, daudzviet skanēs mūzika ballēs. Ziemassvētku balles vakarpusē būs Skaistkalnē un Kurmenē, bet bērnus uz pasākumiem dienasvidū aicina Vecumniekos, Stelpē, Kurmenē un Skaistkalnē, bet 26. decembrī arī Misā. Savukārt tos, kas ir gatavi kaut kur aizbraukt, 25. decembrī Rundāles pilī uz koncertu «Balta doma baltā naktī» aicina koris «Via Stella».