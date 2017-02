Volejbolistes uzvar pērnā gada čempiones

Prestižā volejbola turnīra veterāniem «Sēlijas kauss» 15. jubilejas sacensībās 28. janvārī Aknīstē un Viesītē panākumus guvušas Bauskas novada sieviešu un vīriešu volejbola komandas.



Ik gadu uz «Sēlijas kausa» čempionātu ierodas labākās Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas reģiona un Kurzemes vienības, lai dažādās vecuma grupās noskaidrotu labākos veterānu volejbolistus. Bauskas sieviešu komanda spēlēja 45+ vecuma grupā Aknīstē, kungi 50+ grupā cīnījās Viesītē.



Volejbola turnīrs «Sēlijas kauss» notiek katru gadu janvāra pēdējā sestdienā, šoreiz tas bija 28. janvārī. Līdzīgas nozīmes un prestiži vienas dienas turnīri vēl ir Madonā un Jelgavā «Saulgrieži». Bauskas novada vīru komanda regulāri izcēlusies ar lieliskiem panākumiem «Sēlijas kausa» sacensībās, bet dāmām šī gada bronza ir tikai otrā godalgotā vieta turnīra vēsturē. Pērn volejbolistes palika otrās. Bauskas novada vīru vienībai 50+ vecuma grupā iepriekš ir izdevies noturēties čempiones godā pat trīs gadus pēc kārtas, bet šogad, tāpat kā pērn, izcīnīts sudrabs.

«Prieks par mūsu veterānu volejbolistu sasniegumiem. Kungi regulāri ir starp labākajiem, vien dažos turnīros ciestas neveiksmes, kad nav izdevies sasniegt pjedestālu. Šīs sacīkstes ir ļoti prestižas. Uz tām sabrauc tikai aicinātās, spēcīgākās veterānu vienības Latvijā,» sacensības raksturo Bauskas novada sporta darba speciāliste Inga Ūbele.

Dāmu konkurencē Bauskas sievietes spēja no cīņas par medaļām izslēgt pērnā gada čempiones – Madonas novada volejbolistes. Mūsējās pirmajā setā zaudēja ar iespaidīgo 7:17, bet otrajā setā baušķenieces atbildēja ar identisku rezultātu sev par labu. Šādos gadījumos grupu spēlēs nolikums paredz «zelta punkta» izspēli jeb – kura komanda pirmā gūst punktu, tā uzvar. Tiesības servēt ieguva Madonas vienība, bet sāncenšu labākā servētāja kļūdījās un bumbu raidīja tīklā. Bauskai uzvara un nodrošināta spēle par trešo vietu.

Par turnīra bronzas medaļām mūsējās sacentās ar Valmieras un Cēsu pilsētas apvienoto komandu «Burtnieki». Pērn šīs abas vienības cīnījās par pirmo vietu, šogad par trešo. Pirmo setu uzvarēja «Burtnieki», bet otro Bauskas novada volejbolistes. Izšķirošajā setā mūsējās bija vadībā ar 7:2, tomēr spēles turpinājumā rezultāts kļuva pat 9:9. Cīņas galotnē prasmīgāk nospēlēja Bauskas komandas volejbolistes, kuras guva panākumu ar 11:9 un izcīnīja «Sēlijas kausa» bronzu.



«Esam priecīgas, ka no tālākās cīņas pratām izslēgt vienas no turnīra galvenajām favorītēm – Madonas komandu. Nospēlējām labi un par panākumu esam gandarītas. Tikai otro reizi vēsturē izcīnām godalgotas vietas, un tas izdevies divus gadus pēc kārtas. Meitenes nospēlēja izcili, prieks par komandu,» stāsta viena no Bauskas vienības spēlētājām Lauma Zariņa. Nākamais turnīrs, kurā mūsējās cīnīsies, būs «Talsu kauss» 8. aprīlī.



Bauskas novada vīriešu veterānu vienība atkārtoti palika otrā. Kungu 50+ grupā spēlēja septiņas komandas. Baušķenieki grupu spēlēs guva divas uzvaras un reizi cīnījās neizšķirti. Jāpiebilst, ka mūsējie pārspēja spēcīgo Neretas vienību. Pirmā vieta grupā nodrošināja cīņu par pirmo vietu. Otro gadu pēc kārtas Bauskas volejbolisti atdūrās pret Daugavpils komandas spēlētāju pretestību.



Bauskas vienības volejbolists Guntis Mašinskis ieguva turnīra labākā spēlētāja balvu. «Mums paveicās ar grupu izlozi, kurā pretiniekos nebija Daugavpils vai Valmiera. Nereta mūs nenovērtēja, tāpēc viņus izdevās uzvarēt. Finālā daudz variantu izcīnīt panākumu mums nebija. Prieks, ka otrajā setā spējām savu spēli uzlabot. Daugavpilieši pagaidām ir pārāk spēcīgi. Neskatoties uz zaudējumu finālā, esmu priecīgs par rezultātu. Vīri cīnījās godam,» komandas sniegumu raksturo G. Mašinskis.

Uzziņai:

Bauskas sieviešu veterānu komandā spēlēja: Lauma Zariņa, Laila Jirgensone, Ilze Ladusāne, Rita Lejniece, Ineta Ruhocka, Inese Skrēbena, Gaļina Mihailova un Regīna Lapsa.

Bauskas vīriešu volejbola vienības sastāvs: Bogdans Kohanovskis, Aldis Ukstiņš, Jānis Vastlāvis, Dzintars Dzenis, Valdis Tijons, Guntis Mašinskis un Juris Dubinskis.

Kungu 50+ turnīra labākais spēlētājs – Guntis Mašinskis.